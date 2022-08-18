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PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 2 şahıs yakalandı

PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 2 şahıs yakalandı

Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 zanlı Jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 zanlı Jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar çerçevesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK örgütünün propagandasının yapıldığı tespit edildi. Jandarma görevlilerinin yaptığı çalışmada, sosyal medya üzerinden PKK/KCK örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. İki şahıs yakalanıp gözaltına alınırken, şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şahısların gözaltına alındıktan sonra adli işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Malatya PKK 3. Sayfa Haberler

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