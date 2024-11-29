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PKK/KCK Basın Komitesine Yönelik Operasyon: 21 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün basın komitesinde yer alan 21 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün basın komitesinde bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli 8 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün basın komitesine gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yakalanan 21 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ideolojik alan merkezinde bulunan, 'Basın Komitesi' yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Terör örgütünün amacı ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan basın yayın organlarına ve buralarda örgütsel faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Diyarbakır'da 9, İstanbul'da 7, Ankara'da 1, Adıyaman'da 1, Antalya'da 1, Batman'da 1 ve Sakarya'da 1 kişi yakalandı. Yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Diyarbakır'da yakalanan 9, Adıyaman'da yakalanan 1 şüpheli de bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile ifade verdi.

PKK/KCK Basın Komitesine Yönelik Operasyon: 21 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - 3.Sayfa
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