PKK/KCK Avusturya yapılanması mensubu Hıdır Korkut tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile yakalanan PKK/KCK Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı.

PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut, MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile 22 Temmuz tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalanmıştı. MİT'in takibi altında olan Hıdır Korkut, Avusturya'da PKK/KCK uzantısı olan pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. PKK/KCK mensubu Korkut, örgütün eylem ve etkinliklerinin organizatörleri arasında yer alıyordu.

Türkiye'ye giriş yaptığı anda MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan Hıdır Korkut, gözaltı sürecinin dolması akabinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA