Pistteki ölü tavşan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı karıştırdı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı pistinde bulunan ölü tavşan ortalığı karıştırdı. 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kalırken, hava trafiğinde kaos yaşandı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda bulunan ölü tavşan nedeniyle 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.
Gece saatlerinde meydana gelen olayda; Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçağın pilotu pistte cansız halde yatan tavşanı fark etti.
UÇUŞ TRAFİĞİ TEK PİSTE DÜŞTÜ
Pilot durumu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüne bildirdi. Bunun üzerine ekipler, ölü tavşanın pisten kaldırılması için uçuş trafiğini tek piste düşürdü. Pistteki ölü tavşan nedeniyle 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Ekiplerin pisti temizlemesinin ardından uçuşlar normale döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa