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Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleştirildi

Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde, personelin yangın öncesi ve sonrası müdahale becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim ve tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, yangına müdahale ve hasta tahliyesi başarıyla uygulandı.

Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde, hastane personellerine yönelik olası yangınları önleme, yangınla mücadele ve söndürme becerilerini kazandırmak amacıyla eğitim ve tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, personelin yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmesi için önemli bilgiler aktarıldı.

Eğitim, hastane personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimin ardından, hastane bahçesinde planlı bir tatbikat yapılarak, personelin teorik bilgilerini pratikte nasıl uygulayacakları gösterildi. Yangın tüpü kullanımı, yangın alarm sistemleri, tahliye planları ve acil müdahale ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Tatbikatta senaryo gereği hastanede çıkan bir yangına müdahale edilerek, hem personelin hem de hastaların güvenli tahliyesi başarıyla sağlandı. Tatbikatın sonunda, hastane yönetimi bu tür eğitimlerin düzenli olarak yapılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Pınarhisar Hastane 3-sayfa Eğitim Sağlık

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