Akçadağ'da korkunç kaza: 3 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile pikabın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bir akaryakıt istasyonundan Akçadağ istikametine geçiş yapmaya çalışan pikap ile Kayseri istikametine seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, akaryakıt istasyonundan çıkan pikap ile seyir halindeki otomobilin çarpışması ve çarpışmanın etkisiyle otomobilin savrularak devrilmesi yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı