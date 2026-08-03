Haberler

Akçadağ'da korkunç kaza: 3 yaralı

Akçadağ'da korkunç kaza: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile pikabın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile pikabın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bir akaryakıt istasyonundan Akçadağ istikametine geçiş yapmaya çalışan pikap ile Kayseri istikametine seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, akaryakıt istasyonundan çıkan pikap ile seyir halindeki otomobilin çarpışması ve çarpışmanın etkisiyle otomobilin savrularak devrilmesi yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada

Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Son günlerin en tartışmalı grubu Türkiye'yi terk ediyor
İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Doğruysa vahim! Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Eski sevgilisini bıçaklayıp kendi boğazını kesti: Dehşet anları kamerada

Yüreğiniz kaldırmayacaksa sakın izlemeyin: Markette dehşet anları
TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay

TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay
Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyuna rekor ceza

Trafiği alt üst ettiler: Rekor ceza akıllarını başlarına getirdi!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlerle sürpriz sohbet

Miçotakis'ten Türk turistlerle sürpriz! Görür görmez koştu

Beşiktaş'tan Icardi'ye cevap

Beşiktaş'tan Mauro Icardi'ye cevap