Peru'da Yolcu Otobüsleri Çarpıştı: 1 Ölü, 31 Yaralı

Peru'da kaza yapan iki yolcu otobüsünden birinin, kontrolden çıkarak yaya geçidine dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Peru'nun başkenti Lima yakınlarındaki Magdalena del Mar bölgesinde iki yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yolcu otobüslerinden biri kontrolden çıkarak yaya geçidine daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, otobüslerden birinin aşırı hız yaptığını belirtti. Yaralıların otobüste bulunan yolculardan oluştuğu ifade edildi.

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, yaya geçidinden geçen bir kişinin kontrolden çıkan otobüsü fark ettiği ve kaçmaya çalıştığı sırada otobüs ile elektrik direği arasında kalarak hayatını kaybettiği görüldü. Otobüs, ayrıca kırmızı ışıkta bekleyen bir motora da çarparken, motor sürücüsünün son anda kaçarak kurtuldu. - LİMA