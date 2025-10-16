Haberler

Peru'da Hükümet Karşıtı Gösterilerde Can Kaybı ve Yaralılar

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen hükümet karşıtı protestolar sırasında bir kişi hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı. Gösterilerde, yeni Devlet Başkanı Jose Jeri'nin istifası ve reform talepleri ön planda.

Peru'nun başkenti Lima ve çevresindeki şehirlerde düzenlenen hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybettiği, 102 kişi yaralandı.

Peru'nun başkenti Lima'da ve çevresindeki şehirlerde düzenlenen hükümet karşıtı protesto gösterilerinde sokaklar karıştı. Öğrenciler, sendika işçileri ve gençlen tarafından organize edilen gösterilerde binlerce kişi sokaklara dökülerek, yetkililerin ülkede giderek kötüleşen suçla mücadele krizini çözememesini protesto etti. Gösterilerde Peru Kongresi'nin geçtiğimiz hafta "ahlaki yetersizlik" nedeniyle görevden aldığı Devlet Başkanı Dima Boluarte'nın yerine gelen yeni Peru Devlet Başkanı Jose Jeri'nin istifasının yanı sıra yeni reformlar ve kamuoyuna karşı hesap verebilirlik talep edildi.

Gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı

Yetkililer, bazı göstericilerin gece saatlerinde Peru Kongresi yerleşkesi yakınlarındaki güvenlik barikatlarını yıkmayı denediğini, kalabalıktaki diğer göstericilerin ise güvenlik güçlerine taş ve havai fişek fırlattığını belirtti. Polis, şiddet eylemlerine göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Peru Ombudsmanlığı tarafından yapılan açıklamada, olaylarda 24'ü sivil, 78'i polis 102 kişinin yaralandığı aktarıldı. Peru Devlet Başkanı Jeri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gösterilerde 32 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, ailesine başsağlığı diledi. Peru Devlet Başkanı, can kaybına ilişkin incelemelerin yürütüldüğünü aktardı.

"Suç örgütlerine savaş ilan edilecek"

Devlet Başkanı Jeri ayrıca, barışçıl göstericilerin "kaos ortamı oluşturmayı" planlayan kişilerce suiistimal edildiğini belirterek, "Halkın devletin yıllardır süregelen dikkatsizliği nedeniyle yüzüne vurduğu bu tepki bir haktır. Ancak küçük bir grubun şiddeti çözüm olarak kullanma girişimlerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Jeri, protestoların etkisinin azaltılması için organize suç örgütlerine "savaş ilan edileceğini" söyledi. - LİMA

