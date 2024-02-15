Peru'da Hemşire Kocasının Penisini Kesti

Peru'da yaşayan Marleni Rimarachin Colunche isimli hemşire, eve sarhoş gelen ve kendisini aldatmakla suçladığı kocası Ivan Cespedes Sanchez'in penisini kesti. Olayın ardından kocasını hastaneye götüren Marleni, polis tarafından sorguya alındı ve eylemini itiraf etti. Marleni'nin yanında başka bir kadının da olduğu ve bu kadının da tutuklandığı ancak daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

Peru'da Marleni Rimarachin Colunche isimli gelen hemşire geç saatlerde eve sarhoş gelen kocası Ivan Cespedes Sanchez ile tartıştı. Kocasını kendisini aldatmak ile suçlayınca aralarında kavga daha da şiddetlendi.

Marleni, kocası uyuduğu sırada kocasının penisini kesti. Kocasının aşırı kan kaybettiğini görünce Chota şehrinde yaşadığı hastaneye götürdü. Penis ve testisleri, ciddi şekilde hasar gören Ivan, ameliyat için başka bir hastaneye sevk edildi.

Ivan, ilk önce penis ve testislerini kendisinin kestiğini iddia etti. Fakat polis tarafından çapraz sorguya alınan hemşire Marleni, eve geç saatlerde sarhoş bir şekilde gelen kocasının kendisini aldattığından şüphelendiği için kocasının penisini kestiğini itiraf etti.

İddiaya göre,Marleni kocasının penisini kestiği sırada yanında başka bir kadın da bulunuyordu.

Marleni ve kendisine yardım eden diğer kadın, önce tutuklandı daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.