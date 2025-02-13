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Pera Bebeğin Ölümü Davasında Şok Tahliye Kararları

Pera Bebeğin Ölümü Davasında Şok Tahliye Kararları
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Aydın'ın Söke ilçesinde, düğün konvoyundan açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 11 aylık Pera bebeğin ölümüne ilişkin davada mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Aile, bu kararlara büyük tepki gösterdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, 1 Temmuz 2024'te düğün konvoyundan açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 11 aylık Pera bebeğin ölümüyle ilgili görülen davada mahkemenin tahliye kararları aileyi şok etti.

Annesiyle evlerinin oturma odasında oyun oynarken başına yorgun mermi isabet eden Pera bebek, düğün konvoyundan açılan ateşin kurbanı olmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında konvoydan ateş ettikleri belirlenen şahıslar yakalanmıştı. Sanıklar Mazlum Güney (26), Muhammet Bozkurt (26), Özgür Çelikyürek (31), Serkan Sordabak (26) ve Ersin Budak (33) hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca, "Korku, kaygı veya panik oluşturacak şekilde silahla ateş etme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından da ek cezalar istendi. Geçtiğimiz gün Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, aileyi şok eden tahliye kararları çıktı. Mahkeme, olayda kullanılan silahlar ile Pera bebeğe isabet eden yorgun mermi arasında eşleşme bulunmadığı gerekçesiyle, tutuklu sanıklar Ersin Budak, Muhammet Bozkurt ve Özgür Çelikyürek'i tahliye etti.

Mahkeme başkanı itiraz eti, tahliye gerçekleşti

Mahkeme Başkanı Tuğrul Durmaz, olaydan sonra kaçan ve 70 gün boyunca firari olan sanık Ersin Budak'ın yeniden kaçma ihtimaline dikkat çekerek tutuklu kalmasını talep etti. Ancak mahkemenin diğer üyeleri bu talebe karşı çıkarak Budak'ın tahliyesine onay verdi. Ayrıca davada firari durumda bulunan sanık Mazlum Güney hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmedildi.

Aile karara tepkili

Tahliye kararları sonrası Pera bebeğin ailesi ve kamuoyu büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada Pera Bebek'in annesi Buse Palabıyık, baba Ahmet Palabıyık ve dede Kerim Palabıyık, açıklanan kararlara anlam veremediklerini belirtti. Adaletin yerine geleceğini umduklarını belirten aile, yaşanan bu trajedinin Türkiye'ye örnek olması, sevinçlerin acıya dönüşmemesi gerektiğini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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