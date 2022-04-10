Trafikte iki sürücünün tekme tokat birbirlerine girdiği anlar kamerada - Haberler

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Trafikte iki sürücünün tekme tokat birbirlerine girdiği anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'un Pendik ilçesinde trafikte tartışan otomobil ve tır sürücüsü birbirlerine girdi. Birinin diğerini yere atarak tartakladığı kavga anbean kaydedildi.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - Pendik Kurtköy'de Sabiha Gökçen Havalimanı mobil ve TIR sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. TIR sürücüsü, aracından inerek otomobil sürücüsünün yanına geldi.

Trafikte iki sürücünün tekme tokat birbirlerine girdiği anlar kamerada

ZORLA ARAÇTAN İNDİRMEYE ÇALIŞTI

TIR sürücüsü, otomobil sürücüsünü zorla araçtan indirmeye çalıştı. Otomobilinden inen sürücü tekme atmak isterken, TIR sürücüsü tarafından yere düşürüldü. TIR sürücüsünün, otomobil sürücüsünün üzerine de çıktığı kavga bir süre devam etti.

Trafikte iki sürücünün tekme tokat birbirlerine girdiği anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Bu sırada trafikteki diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Araç sürücüleri o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

Trafikte iki sürücünün tekme tokat birbirlerine girdiği anlar kamerada

Trafikte iki sürücünün tekme tokat birbirlerine girdiği anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - 3. Sayfa

Sabiha Gökçen, Tragger, Pendik, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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