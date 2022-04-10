Trafikte iki sürücünün tekme tokat birbirlerine girdiği anlar kamerada
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İstanbul'un Pendik ilçesinde trafikte tartışan otomobil ve tır sürücüsü birbirlerine girdi. Birinin diğerini yere atarak tartakladığı kavga anbean kaydedildi.
PENDİK, İSTANBUL (DHA) - Pendik Kurtköy'de Sabiha Gökçen Havalimanı mobil ve TIR sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. TIR sürücüsü, aracından inerek otomobil sürücüsünün yanına geldi.
ZORLA ARAÇTAN İNDİRMEYE ÇALIŞTI
TIR sürücüsü, otomobil sürücüsünü zorla araçtan indirmeye çalıştı. Otomobilinden inen sürücü tekme atmak isterken, TIR sürücüsü tarafından yere düşürüldü. TIR sürücüsünün, otomobil sürücüsünün üzerine de çıktığı kavga bir süre devam etti.
O ANLAR KAMERADA
Bu sırada trafikteki diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Araç sürücüleri o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.