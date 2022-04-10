Trafikte iki sürücünün tekme tokat birbirlerine girdiği anlar kamerada

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - Pendik Kurtköy'de Sabiha Gökçen Havalimanı mobil ve TIR sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. TIR sürücüsü, aracından inerek otomobil sürücüsünün yanına geldi.

ZORLA ARAÇTAN İNDİRMEYE ÇALIŞTI

TIR sürücüsü, otomobil sürücüsünü zorla araçtan indirmeye çalıştı. Otomobilinden inen sürücü tekme atmak isterken, TIR sürücüsü tarafından yere düşürüldü. TIR sürücüsünün, otomobil sürücüsünün üzerine de çıktığı kavga bir süre devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Bu sırada trafikteki diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Araç sürücüleri o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.