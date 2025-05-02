Pendik'te Spotçu Dükkanında Yangın Çıktı

Pendik'te Spotçu Dükkanında Yangın Çıktı
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Pendik'te bir spotçuda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Pendik'te iş yerinde yangın çıktı

İSTANBUL - Pendik bulunan bir spotçuda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay Kurtköy mahallesi Nilay sokakta 10.30 sıralarında 7 katlı binanın alt katında bulunan spotçu dükkanında meydana geldi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - 3.Sayfa
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