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Pendik'te freni boşalan hafriyat kamyonu eczaneye dalınca 6 kişi yaralandı

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Pendik'te freni boşalan hafriyat kamyonu eczaneye dalınca 6 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Pendik'te freni boşalan hafriyat kamyonu eczaneye dalınca 6 kişi yaralandı
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İstanbul’un Pendik ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonu, Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi’ndeki 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye daldı. Kazada 2’si hafif 6 kişi yaralanırken eczane kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir eczaneye daldı. Kazada 6 kişi yaralanırken, dükkan kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı seyir halinde bulunan bir hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Freni boşalan kamyon, 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2'si hafif olmak üzere yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle eczane kullanılamaz hale gelirken, hafriyat kamyonu vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Ekipler tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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