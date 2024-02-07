Pendik'te dükkan sahibinden kiracısına tehdit: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık

Pendik'te dükkan sahibi ile kiracısı arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Dükkan sahibi, kiracısını "Eşinin dul kalmasını istemiyorsan, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" diyerek tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DÜKKAN SAHİBİ İLE KİRACI ARASINDA TARTIŞMA

Olay Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre Ertuğrulgazi Mahallesinde dükkan sahibi ile kiracısı arasında anlaşmazlık yaşandı. Kiracı, mevcutta 10 bin TL olan kirasının yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL olmasını istedi.

KİRAYI 50 BİN TL'YE ÇIKARMAK İSTEDİ

Dükkan sahibi, kirasının 50 bin TL olmasını aksi takdirde kiracısının çıkmasını istedi. Dükkan sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı.

"EŞİNİN DUL KALMASINI İSTEMİYORSAN ÇIK"

Kiracısını çıkarmak isteyen dükkan sahibi tehditlerde bulunarak " Eşinin dul kamasını istemiyorsan çık. Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" dedi. İkili arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.