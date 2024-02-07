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Pendik'te dükkan sahibinden kiracısına tehdit: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık

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İstanbul Pendik'te kiracının 10 bin liradan 15 bin liraya yükselmesini istediği dükkan için sahibi 50 bin TL istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada dükkan sahibi kiracısını "Eşinin dul kalmasını istemiyorsan, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" diyerek tehdit ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Pendik'te dükkan sahibi ile kiracısı arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Dükkan sahibi, kiracısını "Eşinin dul kalmasını istemiyorsan, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" diyerek tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DÜKKAN SAHİBİ İLE KİRACI ARASINDA TARTIŞMA

Olay Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre Ertuğrulgazi Mahallesinde dükkan sahibi ile kiracısı arasında anlaşmazlık yaşandı. Kiracı, mevcutta 10 bin TL olan kirasının yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL olmasını istedi.

KİRAYI 50 BİN TL'YE ÇIKARMAK İSTEDİ

Dükkan sahibi, kirasının 50 bin TL olmasını aksi takdirde kiracısının çıkmasını istedi. Dükkan sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı.

"EŞİNİN DUL KALMASINI İSTEMİYORSAN ÇIK"

Kiracısını çıkarmak isteyen dükkan sahibi tehditlerde bulunarak " Eşinin dul kamasını istemiyorsan çık. Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" dedi. İkili arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kiracı Pendik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

er ak:

dini imani para olan haci

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Demir Acer :

Er ak: bunların üstü haci altı bilmem ne.

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yanıt3
sade vatandaş:

en iyisi hacıağayı dükkana ortak etsin caiz olur

yanıt11
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OKAN KÖKSAL:

Devlet büyükleri cevap verin kiracıya ne yapacak şimdi

100
4
yanıtYanıtla
Tutankamon Hoca:

Dükkan sahibi haklı 19 15 kireamı olur pendiğin göbeğinde 200 binden başlıyo kiralar

yanıt3
yanıt4
o zen:

Hayatımda ne kadar hacı tanıdıyasam hepsi paraya tapıyordu. Yemin ederim bir tane İslamın güzel ahlakını yaşayan hacı görmedim hayatımda

42
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Quantum:

Paragöz olmakta bi yere kadar diyicemde ama dini imanı, hayatı para üzerine kurulu bu din simsarlarının

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VATANSEVER:

yine bi tarikatçı hiç şaşırmadım

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Ebu Huzeyfe:

Olayı iyi bilmek lazım ! Dükkan kirası 10-15 bin kalmadı evler artık 15-20 bin ! Varsa hayır sever bir mal sahibi bizde tutalım 10 bine dükkan … tehtit kısmına katılmıyorum ama ortayı bulmak lazım uyanık kiracı da çok

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Mahmut ayışık:

Kiracı iyi sabretmiş,çok sağlam bir dayağı haketmiş ihtiyar.

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Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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