Kadın sürücü, otoparkta yaptığının bedelini ağır ödedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 04 Ocak 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında Pendik'te bir araç sürücüsünün drift yaptığı görüntülere yönelik inceleme başlattı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Çamlık Mahallesi üzerinde bulunan otopark içerisinde bir şahsın drift yaptığı belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen Ş.Y. isimli kadın şahıs yakalandı.

46 BİN LİRA CEZA

Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun; 'Drift atmak' maddesinden 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi iki ay süreyle geri alınırken, araç iki ay süreyle trafikten men edildi.