Nisa bebekten kahreden haber! Onu ölüme terk eden anne ise tutuklandı

İstanbul Pendik'te 29 Mart Salı günü meydana gelen olayda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz ve beraberindeki ekip, Pendik'te boş araziye bırakılmış bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa bebek bir anda Türkiye'nin de gündemine oturdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Nisa Mihriban, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebek, yoğun bakıma alınmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNESİ TUTUKLANDI

"Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alınan bebeğin biyolojik annesi ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKICININ İHMALİ İDDİASIYLA İLGİLİ İNCELEME

Nisa bebeğin ölümünde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görevli bir bakıcının ihmali olabileceği şüphesi üzerine ise inceleme başlatıldı. İddiaya göre bakıcı bebeği beslerken boğazına bir şey kaçtı. Fenalaşan bebek, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bakıcı hakkında da 'taksirle yaralamaya neden olma' suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Diğer yandan olayla ilgili ihmal incelemesi sürerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da idari soruşturma başlattı.

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