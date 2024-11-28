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İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu

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Pendik sahilde kıyıya vurmuş 2 erkek cesedi bulundu. Ölen şahısların silahla kafalarından vurulduğu öğrenildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde sahilde kıyıya vuran 2 kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile deniz polisi sevk edildi.

KAYALIKLARA ÇIKARILDILAR

Deniz polisi tarafından iki kişi, sahildeki kayalıklara çıkartıldı. Yapılan kontrolde 23 yaşındaki Melihcan Ethemoğlu ve 31 yaşındaki Muhammed Kaya isimli kişilerin hayatını kaybettiği ve kafalarından silahla vuruldukları belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTurgut erol:

Kolombiya dan beter oldu ülke

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıufo:

sayın yerlikayamasum KHK lıların ve çocuklarının peşine düşeceğinize katilleri takip edin bebekleri hapse atacağınıza mafyayı tecavüzcüleri hapse atın ve reklam yapın

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıAhmet Kocaman:

ölen kişiler öldüren kişiye ne yaptı kim bilir kimseyi yargılayamam en fazla ölenin suçu vardır dünyada öldüren durup dururken bir insanı Öldürmez eceli de onun böyleymiş

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme15
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