Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, şehit olan askerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in Altıntaş ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Irak'ın Kuzeyinde Pençe-Kaplan harekatında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde ikamet eden ailesi ziyaret edilerek başsağlığı dileğinde bulunuldu. - KÜTAHYA