Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker törenle memleketlerine uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker törenle memleketlerine uğurlandı
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlerden 6'sı daha törenle memleketlerine uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlerden 6'sı daha törenle memleketlerine uğurlandı.

6 Temmuz 2025 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi. Naaşların tören alanına getirilmesi ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri tek tek okundu. Yapılan duanın ardından İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm Kayseri'ye, Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık Bitlis'e, Piyade Teğmen Furkan Sert Malatya'ya, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura Manisa'ya, Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman Niğde'ye ve Piyade Uzman Çavuş Kani Obi'nin naaşı ise Ordu'ya uğurlandı.

Şehitleri uğurlama törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi, Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, asker ve polis erkanı katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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