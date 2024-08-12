Pelitözü göletindeki yüzen iskele tehlikesi

Bilecik'in en önemli mesire yeri olan Pelitözü göletinde kurulan yüzen iskelede hiç bir önlem alınmayınca çocuklar tehlikeyle adeta dans ediyor.

Bilecik merkeze 6 kilometre uzaklıkta olan hafta sonu binlerce kişinin piknik ve yürüyüş için geldiği Pelitözü göletinde gezilmesi için "Saltanat Kayığı" projesi uygulandı. Bu kayıkların yanaşması için firma tarafından yüzen iskele yapıldı. Bu iskelenin etrafına güvenlik için herhangi bir tedbir alınmazken, iskelenin üzerine çıkan çocuklar adeta yürekleri ağızlara getirdi. Bu durum vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken, biran önce önlem alınmasını isteyerek, "Allah korusun bir tane çocuk gölete düşse bunun hesabını kim verecek" dediler. - BİLECİK