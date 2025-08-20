Pazarcılar arasında döner bıçaklı 'poşet' kavgası: 1 polis yaralandı

Pazarcılar arasında döner bıçaklı 'poşet' kavgası: 1 polis yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pazarcılar arasında döner bıçaklı 'poşet' kavgası: 1 polis yaralandı
Haber Videosu

İstanbul'un Tuzla ilçesinde kurulan semt pazarı adeta savaş alanına döndü. Pazarcılar arasında poşet verme meselesi nedeniyle başlayan sözlü atışma, kısa sürede büyüyerek döner bıçaklarının da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda tarafları ayırmaya çalışan 1 polis memuru başından yaralandı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde kurulan semt pazarında çıkan kavga, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

Pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga: 1 polis yaralandı

'POŞET' TARTIŞMASINDA DÖNER BIÇAKLARI ÇEKİLDİ

İddiaya göre, iki pazarcı esnafı arasında müşteriye poşet verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, yerini tekmeli yumruklu kavgaya bıraktı. Taraflar, bir süre sonra birbirlerine döner bıçakları ile de saldırdı.

Pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga: 1 polis yaralandı

1 POLİS YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafları ayırmaya çalıştığı sırada kafasına fırlatılan sert cismin isabet ettiği bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga: 1 polis yaralandı

GÖZALTILAR VAR

Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Sendika başkanı resti çekti, memurun zam pazarlığı çıkmaza girdi

Sendika başkanı resti çekti, memurun zam pazarlığı çıkmaza girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maça saatler kala Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçelilere kötü haber

Kerem'den Fenerbahçelilere kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.