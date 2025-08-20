Pazarcılar arasında döner bıçaklı 'poşet' kavgası: 1 polis yaralandı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde kurulan semt pazarında çıkan kavga, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

'POŞET' TARTIŞMASINDA DÖNER BIÇAKLARI ÇEKİLDİ

İddiaya göre, iki pazarcı esnafı arasında müşteriye poşet verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, yerini tekmeli yumruklu kavgaya bıraktı. Taraflar, bir süre sonra birbirlerine döner bıçakları ile de saldırdı.

1 POLİS YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafları ayırmaya çalıştığı sırada kafasına fırlatılan sert cismin isabet ettiği bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTILAR VAR

Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.