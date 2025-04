Pazar yerindeki cinayetin perde arkası iddianamede anlatıldı

Arkadaşını kalbinden bıçaklamıştı: Husumeti, kuzeni ile olan ilişkisi başlatmış

"Bilerek ve isteyerek bıçaklamadım, o benim kardeşim gibidir"

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pazar yerinde arkadaşı Yiğit Laç'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, sanığın maktulün kuzeniyle arasında gönül ilişkisi olduğu, Yiğit Laç'ın bu durumu kuzeninin babasına söylemesi ve sanığa ait araca taş atarak camını kırması nedeniyle aralarında husumet başladığı bilgisi yer aldı. İddianamede, öldürme saikiyle bıçağı savurduğu ifade edilen sanık ise pişman olduğunu söyleyerek, "Bilerek ve isteyerek bıçaklamadım, o benim kardeşim gibidir" dedi.

Olay, 28 Eylül 2024'de Doğu Kışla Pazaryerinde meydana geldi. Bir süre önce aralarında araba camı kırma meselesi yüzünden husumet başlayan Enes T. ile Yiğit Laç pazaryerinde karşı karşıya geldi. İki tarafın da 'Sen adam mısın?' sözleri üzerine büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Enes T., Yiğit Laç'ı kalbinden bıçakladı. Enes T. ayrıca olayı ayırmaya çalışan dayısı Ali Borlak'ı ve Yener Ersin'i yaralayarak kaçtı. Olayın ardından Yiğit Laç hayatını kaybetti, zanlı Enes T. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Enes T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müebbet hapis talebi

Enes T. hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma taşıma veya bulundurma", "kasten öldürme", "silahla kasten yaralama" suçlarından hazırlanan iddianame, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Enes T'nin Yiğit Laç'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Umut Can Laç ve Ali Borlak'a yönelik "yaralama" suçlarından ise ayrı ayrı 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca, olaya karışan Sedat Borlak'ın ise Yener Ersin'e yönelik işlediği "kasten yaralama" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"Yiğit'i vuracağım"

İddianamede, görgü tanıklarının ifadelerine de yer verildi. Tanık Eray G., Yiğit ve Umut Can Laç'ın kuzenleri olduğunu ifade ederek, "İkisi de dayımın çocukları olur. Olay tarihinden yaklaşık 2-3 ay kadar önce Yiğit, dayısının kızı İ. ile Enes arasında birliktelik olduğunu öğrendi. Enes uyuşturucu bağımlısıydı. Bu durumdan dayımın da haberi vardı ve bu birlikteliğe kesinlikle karşı çıkıyordu. İ., bunu öğrenip Enes'e söylemesi üzerine Enes, Yiğit'in bulunduğu mahalleye gitti. Burada ikisi arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Yiğit, Enes'in arabasının camını taş atarak kırdı. Bu yaşananları maktulün abisi Umut Can bana anlattı. Ayrıca olaydan 3-4 gün kadar önce fabrikada çalıştığımız esnada Enes'in, kullanmış olduğu sosyal medya hesabından 'Kimin arabasına binerse o arabanın camını kıracağım. Gördüğüm yerde vuracağım, öldüreceğim, anasını, bacısını doğmamış bebeğini sinkaf edeceğim' şeklinde paylaşım yaptığını Umut Can bana gösterdi. Olaydan bir gün önce de Umut beni arayarak Enes'in sosyal medya hesabından, 'Yiğit'i vuracağım' şeklinde paylaşım yaptığını ve kardeşinin hayatından endişe ettiği bana söylemişti" dedi.

"Adam mısın?"

Müşteki Ali Borlak da ifadesinde, "Pazar yerlerinde tezgah açarak geçimimi sağlıyorum. Enes yeğenim olur. Enes'in uyuşturucu madde kullandığını annesi bana anlattı. Yiğit ile Enes arasında yaklaşık 3-4 ay kadar önce araba camını kırma konusundan kaynaklı olarak anlaşmazlık vardı. Olaydan yaklaşık bir ay süre zarfında Enes'in annesi olan kız kardeşim, beni arayarak Enes ile Yiğit'in arasını düzeltme konusunda yardım istedi. Olay günü sabah erken saatlerde yanımda çalışan Enes ve Erkan ile birlikte tezgahı düzenlemeye başladık. Çalıştığımız tezgaha doğru Yiğit'in geldiğini görür görmez Enes ile aralarında bir anlaşmazlık olduğu için, 'Yiğit, yapma abim, git tezgahına' diyerek onu uyardım. Yiğit'in elinde bıçak veya benzeri bir alet yoktu. Pazar çok kalabalık olduğu için ilk karşılaştıkları anda ne konuştuklarını tam olarak duymadım ancak Yiğit'in, Enes'e hitaben, 'Adam mısın?' dediğini, aynı şekilde Enes de 'Sen adam mısın?' dediğini işittim. Yiğit'i uzaklaştırmaya çalıştığım esnada tezgahın arkasında duran Enes, aniden tezgahın üzerinden atlayarak yanımıza geldi. Elinde bulunan bıçak ile sol dizimin arkasından beni yaraladı. Enes beni bıçakladıktan sonra hemen Yiğit'in üzerine doğru yürümeye başladı ve aralarında bir arbede yaşandı. Bu esnada Enes'in elinde beni yaraladığı bıçak vardı. Yiğit'in nasıl bıçaklandığını görmedim" diye konuştu.

"Yiğit araba camımı kırdı"

Pazarcılık yaptığını söyleyen tutuklu sanık Enes T. ise "Yiğit ile çok eski zamandan tanışırız, mahalleden arkadaşımdır. Bundan yaklaşık 2-3 ay kadar önce mahallemde bulunan amcama ait kahvehanenin önüne aracımı bırakıp mahallede dolaşmaya çıkmıştım. Sonrasında döndüğümde araba camının kırıldığını gördüm. Kameraları incelediğimizde olayı Yiğit'in gerçekleştirdiğini anladık. Yiğit bu olay sonrasında hiçbir şekilde benden özür dilemedi ve zararımızı karşılamadı. Ben Yiğit ile hiçbir zaman bu olayı birebir konuşmadım. Ancak girdiğim bazı ortamlarda Yiğit'in bu şekilde yanlış yaptığını ve zararımızı karşılamadığını anlattım. Bu olaydan sonra aynı pazar yerinde aynı patronlara bağlı çalıştığımız için Yiğit ile yüz yüze geldik. Aramızda çok büyük bir sorun yoktu. Sosyal medyadan yapmış olduğum paylaşımların Yiğit ile hiçbir alakası yoktur" şeklinde konuştu.

"Yiğit beni tehdit, anneme de küfür etti"

Enes T., Yiğit Laç'ın bir gün kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Olaydan bir gün önce gece vakti Yiğit'in abisi olan Umut Can ile Sezer ve Yener adlı şahıslar beni aradılar. Umut Can benim konumumu istedi. Bundan öncesinde Yiğit beni aradı. Aradığında alkollü olduğunu anladım, 'Seni düşüreceğiz, evden dışarı çık' şeklinde tehdit etti ve anneme küfür etti. Hatta bu duruma eniştem de şahittir. Sonrasında telefonu alan Sezer benim kendime dikkat etmemi söyledi. Sezer'in kuzeni olan yine mahalleden tanıdığımız Muhammet de Yiğit ile benim aramı bulmak istedi ve konuşma esnasında Yiğit'i susturmaya çalışıyordu. Bu telefon görüşmeleri olaydan bir gece önce meydana geldi" ifadelerini kullandı.

"Yiğit benim kardeşim gibidir"

Olay gününü anlatan Enes T., "Pazar tezgahında çalıştığım esnada Yiğit'in bizim tezgahımızın önüne doğru telaşlı şekilde geldiğini gördüm. Dayım Ali Borlak'a hitaben, 'Adam mısınız, ben sizi uyarmadım mı?' şeklinde konuştu. Dayımın üzerine doğru yürüyünce dayım da kendisini tezgahtan uzaklaştırmaya çalıştı. Sonrasında Yiğit bana doğru seslendi. Ben de o sırada tezgahın üzerinde bulunan bıçağı alarak Yiğit'e doğru yöneldim. Ortalık karışınca ben elimde bıçakla dağılmalarını söyledim. O esnada birisi benim yüzüme yumruk attı. Ben bıçak ile ilerlerken dayım Ali benim ön tarafımdaydı. Ancak ben onun yaralandığını hiç anlamadım. Ben bıçağı sadece bir kez salladım. Yiğit'e denk gelip gelmediğini hatırlamıyorum. O an yüzüme de yumruk yediğim için herkes üzerime doğru çıktı. Ben kesinlikle bilerek ve isteyerek Yiğit'i bıçaklamadım. Çok pişmanım. Yiğit benim kardeşim gibidir" dedi.

İddianamede, maktul Yiğit Laç ile sanık Enes T'nin uzun süredir birbirlerini tanıdıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi. Bu husumetin, maktulün sanığa ait aracın camını kırması ve kuzeniyle yaşadığı gönül ilişkisini kızın babasına söylediğini düşünmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Ayrıca, bu sebeplerle zaman zaman aralarında tartışmalar yaşandığı kaydedildi.

"Öldürme saikiyle bıçağı savurdu"

Olay günü pazar yerinde çalışan Yiğit Laç'ın konuşmak maksadıyla Enes T'nin bulunduğu tezgaha doğru yöneldiği, Ali Borlak'ın maktulün önüne geçerek olay yerinden uzaklaştırmak istediği, bu esnada sanığın üzerinde bulunan ve "sustalı" olarak tabir edilen bıçağı çekerek Yiğit Laç'ın üzerine doğru koşmaya başladığının ifade edildiği iddianamede, sanığın kendisine engel olmaya çalışan dayısını ayağından yaraladığı, ardından da maktul Yiğit'in göğüs bölgesini hedef alarak öldürme saikiyle bıçağı savurduğu ve onu da yaraladığı vurgulandı. Ayrıca iddianamede, maktulün ise Enes T'ye yumruk atarak engel olmaya çalıştığı, ayrıca Umut Can Laç'ın da bıçağı aldığı bilgilerine yer verildi.