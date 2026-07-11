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Payas'ta uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yuvarlandı

Payas'ta uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yuvarlandı
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Hatay'ın Payas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hatay'ın Payas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Payas ilçesi İlçen Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yaşandı. Seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Uçurumdan yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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