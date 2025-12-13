Haberler

Patnos'ta hayvan yüklü tır devrildi: 10 küçükbaş telef oldu

Patnos'un Değirmendüzü köyü civarında kontrolden çıkan bir tır devrildi. Dorsesinde bulunan 10 küçükbaş hayvan kaza yerinde telef oldu. Olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Patnos'un Değirmendüzü köyü civarında meydana gelen kazada, küçükbaş hayvan yüklü bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan 10 hayvan olay yerinde telef oldu.

Bugün meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre 07 UK 073 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü M.Ş.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

Kazanın şiddetiyle dorsedeki hayvanlar savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde 10 küçükbaş hayvanın kaza yerinde öldüğü belirlendi.

Kazada sağ kurtulan diğer hayvanlar ise olay yerine çağrılan başka bir araca nakledildi. Kaza nedeniyle kısa süreli aksayan trafik, tırın kaldırılmasıyla normale döndü. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
