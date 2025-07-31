Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti

Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
Haber Videosu

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına tek lastiği patlayan tankerle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru, kendisine hediye edilen 3 su tankerinden 2'sini, yangınlarda kullanılmak üzere mahalleye bağışladı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına tek lastiği patlayan, jant üzerinde tankerle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru'nun çabası herkesin takdirini kazanmıştı. Keles ilçesine bağlı kırsal Basak Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Doğru, AA muhabirine, doğup büyüdüğü bölgedeki yeşilliğin yok olmaması için yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

KENDİSİNE VERİLEN 3 TANKERDEN 2'SİNİ KÖYE BAĞIŞLADI

Doğru, patlak lastikle jant üzerinde yoluna devam ettiği anların sosyal medyada izlenmesinin ardından kendisine 3 tanker hediye edildiğini dile getirerek, "İstanbul'dan Ünal Turan Bey, Balıkesir'den Şen Römork ve bir de Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey. Ben de yangında kullanılmak üzere 2 tanesini köye bağışladım, 1 tanesi bende kaldı." diye konuştu.

Muhtarlığa bağışladığı tankerlerden birinin tam teşekküllü, birinin su taşıma amaçlı olduğunu ifade eden Doğru, bunların anahtarını muhtara teslim ettiğini belirtti.

Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti

"YÜZLERCE KİŞİ PARA GÖNDERMEK İSTİYOR, KABUL ETMİYORUM"

Doğru, Orman Genel Müdürlüğünün hediyesi dışındaki tankerlerin kendisinin haberi olmadan mahalleye getirildiğini aktararak, "Bana haber verseler ben, kabul etmezdim. Sağ olsunlar. Allah razı olsun, bir kere değil, bin kere razı olsun. Yüzlerce kişi arıyor, 'Para göndereyim.' diyor, IBAN istiyor. Ben asla kabul etmiyorum. Para için yapmadım bunu, canı gönülden yaptım." ifadesini kullandı.

Bir kez olsa yine aynı şeyi yapacağını dile getiren Doğru, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir daha olsa yine yaparım. İsterse traktör gitsin, hiç umurumda değil. Çünkü o traktörü ben yerine getiririm ama oradaki bir ağaç, karınca, böcek, kuş bir daha gelmeyecek. Onlar yandı, çığlık attı. İçim yandı. O gün teker patladıktan sonra çıkma bir teker buldum, taktım traktörüme. Yangının arka tarafından, Karagözler, Bayramlar mahallelerinden dolaştım. Yangını biraz uzaktan seyrettim. O hayvanların çığlıklarını duydum orada ve o gece uyku uyumadım. Bugün olsa, yarın olsa Allah bir daha vermesin ama yine giderim."

Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti

SULAMA GÖLETİ İSTİYOR

Doğru, mahalleli olarak yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için organize olduklarını vurgulayarak, "Mahalleden gündüz benim yaşımdaki insanlar, su götürüyordu. Yaklaşık 30, 40, 50, bazen 100 tankere kadar çıkıyordu. Geceleri de Bursa'dan çocuklarımızı çağırıyorduk. Onlara teslim ediyorduk. Benim amca oğlu getiriyordu minibüsüyle, gece işleri bittikten sonra götürüyordu. Sabah da işlerine gidiyordu çocuklarımız. Allah birlik, beraberliğimizi bozmasın. Herkes, birlik beraberlik içinde olsun." diye konuştu.

Sulama göleti talep eden Doğru, "Bir tankeri 35 dakikada dolduruyoruz. Bir gölet olsa bir anda 40 tanker doldururuz. Bursa'dan itfaiye gelinceye kadar biz, o yangını söndürürüz. Bu dayanışmayla, bu güçle, bu hırsla biz, onu yaparız." dedi.

Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti

Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

Yürüyüş yaparken eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıUmut güneş:

senı görsünler de utansınlar boş bakan ve ıktıdarda olan şahıs

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMali Müşavir:

tayyip erdoğanın yerinde şu adam otursaydı memleketteki sorunlarının bir çoğunu şu anda konuşmuyorduk

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Allah senin gibilerin sirtini yere getirmesin insallah Amin

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaydar mayvaz:

kararını kaçırıyoruz vatandaş xaten ilk başta kendini kurtarmaya gitti lastik patlak çok sıkıntı çıkmaz römörk çünkü Ancak bu tip yoğun ilgi yarın çeşitli suistimaller doğurmaya başlar Alalh razı olsun bir teşekkür yeterlidir orman işletmesi zararı zaten karşılıyor dahası vatandaş bir ev alalım demediği kaldı

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

bırakın bu duygusal konuşmaları, o yangınların hesabını verin !!! kim yaktı, amaç neydi! bunları konuşun !!

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın 'Türk milleti' yerine kullandığı ifade olay oldu

Hamdi Ulukaya'nın "Türk milleti" yerine kullandığı ifade olay oldu
Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi

Valenin hayatını karartan kaza
Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı

E-Devlet'i kontrol edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.