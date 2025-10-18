Haberler

Patlak Lastikle Kaçmaya Çalışan Sürücü, Polise Zor Anlar Yaşattı

Patlak Lastikle Kaçmaya Çalışan Sürücü, Polise Zor Anlar Yaşattı
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde patlak lastikle kaçan sürücü, dur ihtarına uymayıp polisi üzerine sürdü. Kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, alkol etkisiyle zor anlar yaşattı ve 30 bin lira ceza aldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde patlak lastikle kaçmaya çalışan sürücü, hem trafiği hem polisi birbirine kattı. "Dur" ihtarına uymayıp aracı polislerin üzerine süren sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan şahsı 5 polis zapt edemedi, biber gazı kullanıldı. Sürücünün, "Lahmacunu kaç paraya satıyorum biliyor musun? 80 liraya" şeklindeki sözleri ve "Amcam MİT'te" iddiası pes dedirtti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik uygulaması yapan ekipler, patlak lastikle seyir halinde olan şüpheli aracı durdurmak istedi. Ancak "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracı polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından kontrolden çıkan araç, ekiplerce durduruldu.

5 polis zor zapt etti, biber gazı kullanıldı

Araçtan indirilen ve alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, Ahmet A. ekiplerin tüm uyarılarına rağmen taşkınlık çıkardı. 5 polis memurunun güçlükle zapt ettiği şahsa biber gazıyla müdahale edildi. Şüpheli, kelepçeyle durdurulurken, polislere etmediği küfrü bırakmadı.

"Sen ne içtin?" sorusuna "Sen ne içtin?" cevabı

Olay anında bölgede bulunan basın mensuplarının "Ne içtiniz?" sorusuna ise alaycı bir dille "Sen ne içtin?" diye karşılık veren sürücünün agresif tavırları dikkat çekti. Alkolmetreye üflemeyi reddeden şahıs, "Amcam Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışıyor" dedi.

Ekip aracına bindirilirken bağırarak kendini savunan sürücü, "Ben lahmacunu 80 liraya satıyorum, biliyor musun sen ama size 60 lira" diyerek hem polisleri hem çevredekileri şaşkına çevirdi.

Polise zor anlar yaşatan sürücünün o anları saniye saniye kameralara yansıdı. Sürücüye yaklaşık 30 bin lira ceza kesilirken, otomobil trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
