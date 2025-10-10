Pastaneye pimi çekilmemiş bomba atan şüpheli, borç nedeniyle azmettirilmiş

ADANA'da pastaneye el bombası atan Ö.G.'yi (16) azmettirdiği tespit edilen Kadir Kurt (18), Sezer Sayğı (42) ve Abdullah Ünal (54), yakalandı. 4 şüpheli tutuklanırken, iş yeri sahibi Z.Ö.'nün kuzeninin borcu olduğu, bu nedenle saldırıyı Sezer Sayğı'nın yaptırdığı ve borçların ödenmesi için gözdağı verilmek istendiği öne sürüldü.

Olay, 5 Ekim'de saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Müşterilerin bulunduğu sırada Z.Ö.'ye ait pastaneye bir kişi tarafından el bombası atıldı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda, el bombasının piminin çekilmediği belirlendi. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, eşkalini belirledikleri şüpheli Ö.G.'yi kaçarken yakaladı. Ö.G.'nin iş yerine el bombası attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

3 AZMETTİRİCİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 470 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek olayı Kadir Kurt, Sezer Sayğı ve Abdullah Ünal'ın azmettirdiğini tespit etti. İş yeri sahibi Z.Ö.'nün kuzeninin borcu olduğu, bu nedenle saldırıyı Sezer Sayğı'nın yaptırdığı ve borçların ödenmesi için gözdağı verilmek istendiği öne sürüldü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.