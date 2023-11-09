Pastane İmalathanesinde Tartışma: Pasta Ustası Öldürüldü

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde pastane imalathanesinde çalışan pasta ustası Kadir Güngör'ü (35) çıkan tartışmada tabancayla göğsünden vurup öldüren S.B., tutuklandı.

Olay, 7 Kasım akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Pasta ustası 2 çocuk babası Kadir Güngör ile iş yerine gelen S.B. arasında tartışma çıktı. İş yeri çalışanları, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak bu sırada S.B., yanındaki tabancayı çekip Güngör'ü göğsünden vurdu. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Kadir Güngör, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kadir Güngör'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından kaçan S.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.