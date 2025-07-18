Pasinler'de 401 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Pasinler'de 401 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Pasinler ilçesinde 401 bin 676 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemler başlatıldı ve kenevir bitkileri imha edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığınca, Pasinler ilçesinde icra edilen operasyonlarda 401 bin 676 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olay şüphelileri hakkında Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı. Bu arada ele geçirilen kenevir bitkileri Pasinler İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile birlikte yerinde imha edildi

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için narkotik suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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