Nefes kesen "parmak" operasyonu! Zamanla yarışıp, hastaneye yetiştirdiler - Haberler

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Nefes kesen "parmak" operasyonu! Zamanla yarışıp, hastaneye yetiştirdiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çalışan işçi, kesim yaptığı sırada 3 parmağını makineye kaptırdı. Olayı gören arkadaşları, kopan 3 parmağı kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

Mahmudiye mahallesi 21. Mobilya Sokakta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Firma işçisi Ömerali K.(35), gönye kesim makinesi ile ahşap kesimi yapmaya başladı. Bir anlık dalgınlık sonucu makinenin testeresi eline temas ederek 3 parmağını kesti.

ARAÇLA DEVLET HASTANESİ'NE GÖTÜRDÜLER

Yaralı işçi özel araçla, kopan 3 parmağı ise arkadaşları tarafından başka bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. İlk tedavinin ardından yaralı, Bursa'daki özel bir hastaneye özel araçla sevk edildi.

Nefes kesen 'parmak' operasyonu! Zamanla yarışıp, hastaneye yetiştirdiler

Nefes kesen 'parmak' operasyonu! Zamanla yarışıp, hastaneye yetiştirdiler

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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