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Parktaki kadının eski eşi tarafından vurulduğu ortaya çıktı

Parktaki kadının eski eşi tarafından vurulduğu ortaya çıktı
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Gaziantep'te parkta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan kadının eski eşi tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'te parkta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan kadının eski eşi tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan eski eş Mehmet Yeter, Cinayet Büro ekiplerinin saklandığı köye yaptığı gece operasyonu ile yakalandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Celal Doğan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta bir bankta oturan Fatma Köklü (39) silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, yakındaki özel bir hastanede tedavi altına alınırken durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaçan zanlı polisin gece operasyonu ile yakalandı

Parkta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan kadının eski eşi Mehmet Yeter tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan eski eş Mehmet Yeter'i yakalamak için Cinayet Büro ekipleri geniş çaplı çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde adresi tespit edilen zanlı, saklandığı köyün etrafı sarılarak bulunduğu eve yapılan gece operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şahsın emniyetteki yasal işlemlerinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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