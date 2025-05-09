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Parkta bulduğu alkol şişesini su zannederek içen çocuk fenalaştı

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Zonguldak'ta annesi Rabia A. ile parka giden 5 yaşındaki Ö.A., parkta içki içenlerin geride bıraktıkları şişedeki alkolü, su olduğunu düşünerek içtikten sonra fenalaştı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ö.A.'nın annesi Rabia A. ise polis merkezine gidip parkta alkol alıp şişelerini geride bırakanlar hakkında şikayette bulundu.

Alaplı ilçesindeki Yeni Siteler Mahallesi Eyüp Yaman Çocuk Parkı'nda Rabia A., çocuğu Ö.A.'yı arkadaşlarıyla oynaması için öğle saatlerinde parka götürdü. Parkta, gece alkol alanların bıraktığı şişedeki içkiyi su sanıp içen Ö.A. fenalaştı.

KAN DEĞERLERİ YÜKSELDİ

Diğer çocuklar, durumu Rabia A.'ya bildirdi. Rabia A., oğlunun durumundaki değişiklikleri fark edip Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Ö.A.'nın kan değerlerinin yükseldiği belirlendi. Rabia A. durumu polise bildirirken, parkta alkol şişesi bırakan ve çocuğunun bu duruma düşmesine neden olanlara tepki gösterdi.

Parkta oynarken alkol şişesini su zannederek içen çocuk fenalaştı

ŞİKAYETÇİ OLDU

Rabia A. çocukların daha güvenli olması için yetkililerin çocuk parklarında gerekli önlemleri almasını isteyen ve polise şikayette bulundu.

"ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENDE OLMASINI İSTİYORUZ"

Çocukların daha güvenli olması için yetkililerin çocuk parklarında gerekli önlemleri almasını isteyen ve polise şikayette bulunan Rabia A., "Çocuğumu buraya parka getirmiştim. Bu parktaki masada benim çocuğum içki şişesini buluyor. Su sanıp içiyor. Bu durumu diğer çocuklar gelip bana söylüyor. Ö.A., içki içti diye ben de direkt çocuğumu acile götürüyorum. Durumu anlatıyorum. Bana, 'Bir şey olmaz' diye cevap veriyorlar. Sonra kan tahlili yapılıyor. 2 saat sonra kan değerleri yükseliyor. Serum takıyorlar. Serum taktıklarında polis geliyor. Olayı soruyorlar. Ben de olduğu gibi anlatıyorum. Ertesi gün emniyete gidip tekrar olayı tekrar anlattım. Aldığım cevap 'Sen neredeydin.' Ben zaten parkta olduğumu söylüyorum. Bundan dolayı beni suçluyorlar. Biz istiyoruz ki, çocuklarımız burada daha güvenli bir şekilde oynasınlar. Ben gölge gibi çocuğumun arkasında mı duracağım? Yetkililerin sesimi duymasını istiyorum" diye konuştu. Yaşananlardan dolayı korktuğunu söyleyen Ö.A. ise "Ben şişe gördüm, içtim. Sonra hastaneye gittik. Serum taktılar, kan aldılar. Sonra çıkardılar beni. Bir daha bilmediğim bir şeyi içmeyeceğim" diye konuştu.

Parkta oynarken alkol şişesini su zannederek içen çocuk fenalaştı

Parkta bulduğu alkol şişesini su zannederek içen çocuk fenalaştı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Sen şişeyi şikayet edeceğine çocuğa bulduğu nesneleri ağzına götürmemesi gerektiğini öğretmen gerekiyor hatta yabancıların verdiği yiyecek içecekleri de almaması gerekiyor

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Haber YorumlarıFatih Çavdarcı:

bi çocuga bakamıyorsunuz ya dedikodu yapacan diye çocukla ilgilenme sonra bos muhabbete şikayet et ablacım cocuga herseyı agzına atma herkesten bısey alma egıtımı vermede cok gec kalmıssın

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Haber YorumlarıMr Camel:

tamam park da olmaması gereken bir şey o anne çocuğa eğitim versin her şişe de su olduğunu zannetmesi daha tehlıkali siner olsaydı ne yapacaktı zehir madde olsaydı kezzap olsaydı ALLAH korusun

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Tabi buralar gunduz cocuk parki, gece meyhane oldugu icin... olacagi bu...

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