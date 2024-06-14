Kendi kendine çalışan araç kaza yaptıktan sonra alev alev yandı
Bursa'da park halindeyken elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle kendi kendine çalışıp hareket eden bir otomobil, yol kenarındaki demir dubaya çarparak alev aldı. Hurdaya dönen otomobilin başına gelenler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa İnegöl'de park halindeki bir araç kendi kendine çalıştıktan sonra birkaç metre ilerleyerek kaza yaptı. Araç daha sonra ise yanarak küle döndü. Kimsenin anlam veremediği o ilginç olaydan geriye ise bu görüntüler kaldı.
ELEKTRİK AKSAMINDAKİ ARIZAYLA HAREKET ETTİ
Olay, saat 00.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yeşilbahçeler Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobil, iddiaya göre, elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle bir anda çalışıp seyir haline geçti.
KAZA SONRASI ALEVLERE TESLİM OLDU
Birkaç metre ilerleyen otomobil, yol kenarındaki demir dubaya çarpıp alev aldı. Alevlere ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ile yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
İLGİNÇ OLAYA POLİS İNCELEMESİ
Hurdaya dönen otomobilin yanması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.