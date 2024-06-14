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Kendi kendine çalışan araç kaza yaptıktan sonra alev alev yandı

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Bursa'da park halindeyken elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle kendi kendine çalışıp hareket eden bir otomobil, yol kenarındaki demir dubaya çarparak alev aldı. Hurdaya dönen otomobilin başına gelenler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa İnegöl'de park halindeki bir araç kendi kendine çalıştıktan sonra birkaç metre ilerleyerek kaza yaptı. Araç daha sonra ise yanarak küle döndü. Kimsenin anlam veremediği o ilginç olaydan geriye ise bu görüntüler kaldı.

ELEKTRİK AKSAMINDAKİ ARIZAYLA HAREKET ETTİ

Olay, saat 00.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yeşilbahçeler Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobil, iddiaya göre, elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle bir anda çalışıp seyir haline geçti.

KAZA SONRASI ALEVLERE TESLİM OLDU

Birkaç metre ilerleyen otomobil, yol kenarındaki demir dubaya çarpıp alev aldı. Alevlere ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ile yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

İLGİNÇ OLAYA POLİS İNCELEMESİ

Hurdaya dönen otomobilin yanması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu İnceleme İtfaiye İnegöl Bursa Güvenlik 3.Sayfa Otomobil Yerel Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

Bükücü:

Kısmetten çıkmışsa Bağdattan gelirmiş

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Bükücü:

Herşey kader kısmet! Bir şey kısmetinden çıkmışsa yapacak kendi kendine çalışıp gidip kaza yapar sonra da alev alır

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Fat Pizza777:

birak su kismet ismet hikayelerini

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hakan er:

01 plaka:) :)

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