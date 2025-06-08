Park Halindeki Traktör Römorku Devrildi, 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Park Halindeki Traktör Römorku Devrildi, 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki traktör römorkunun devrilmesi sonucu 7 yaşındaki Kadir G. yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki traktör römorkunun devrilmesi sonucu altında kalan çocuk yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çavuşköy Mahallesindeki tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Kadir G., yamaç üzerinde park halinde olan römorkun üzerinde zıplayarak oynamaya başladı. Bu sırada römork yaklaşık 10 metrelik yamaçtan aşağı yuvarlandı.

Yuvarlanan römorkun altında kalan çocuk yaralandı. Olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ekiplerce kurtarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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