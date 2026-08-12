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Park Halindeki Tırın Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

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Çanakkale’de park halindeki tırın hareket etmesi sonucu dorsenin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Çanakkale'de park halindeki tırın hareket etmesi sonucu dorsenin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza saat 13.30 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı köyü Üre Dağı mevkiinde meydana geldi. Tomruk taşıma işinde çalıştığı öğrenilen H.U. iddiaya göre park halindeki tırın hareket etmesi sonucu tırın 09 APD 941 plakalı dorsesinin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.U.'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. H.U'nun cenazesi Eceabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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