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Park Halindeki Temizlik Aracı Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Park Halindeki Temizlik Aracı Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde park halindeyken bir temizlik aracı bilinmeyen bir nedenden dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Park halindeyken yanan temizlik aracı kullanılamaz hale geldi

ANKARA - Ankara'da park halindeyken yanmaya başlayan temizlik aracı kullanılamaz hale gelirken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Gölbaşı ilçesinde yer alan TEDAŞ Spor Tesislerinde, park halinde bulunan süpürge aracında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın neden olduğu patlamalar sebebiyle vatandaşların paniklemesine neden oldu. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansırken, alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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