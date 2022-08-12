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Park halindeki otomobilde yangın çıktı

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Park halindeki otomobilde yangın çıktı

Eskişehir'de park halindeyken alevlere teslim olan bir otomobil kullanılmaz hale geldi.

Eskişehir'de park halindeyken alevlere teslim olan bir otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çamlıca Mahallesi Gülşen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde olan 26 LG 007 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılmaz hale geldi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çamlıca Mahallesi Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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