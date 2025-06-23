Park Halindeki Kadın Sürücünün Sıfırdan Yardım İsteği Kazayla Sonuçlandı

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Park Halindeki Kadın Sürücünün Sıfırdan Yardım İsteği Kazayla Sonuçlandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kadın sürücü, geri gelmek için yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. Ancak, geri gelirken arkada bulunan evin duvarını yıkan sürücü paniğe kapıldı ve durun çağrısında bulundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yardım istedi, az kalsın otomobilinden oluyordu: O anlar kamerada

Yoldan geçen adamdan geri gelmesi için yardım istedi, kaza olunca ne yapacağını şaşırdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kadın sürücü geri gelmek için yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. Geri gelmek isteyen sürücü arkasındaki evin duvarını yıktı. Otomobilin sahibi kadının yaşadığı panik ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İlginç olay, Osmangazi mahallesi İstiklal caddesi Fenersokakta meydana geldi. Sokakta otomobilini park etmek isteyen kadın sürücü, geri geri gitmek için yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. Direksiyon başına geçen vatandaş geri geldiği esnada evin duvarını yıktı. Panikleyen sürücü gaza basınca, kadın sürücü, "Abi dur" diye bağırdı. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza yapan vatandaş ise olay yerinden yürüyerek ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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