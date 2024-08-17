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Park halindeki aracı benzin dökerek ateşe verdiler... O anlar kamerada

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Eskişehir'de park halindeki hafif ticari aracı benzin dökerek kundaklayan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı. Aynı aracı 4 gün arayla ikinci kez kundakladılar.

Park halindeki aracı benzin dökerek ateşe verdiler... O anlar kamerada

Aynı aracı 4 gün arayla ikinci kez kundakladılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de park halindeki hafif ticari aracı benzin dökerek kundaklayan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, 03.20 sıralarında Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mahallesi Çelikbilek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan Ayşe Topcu'ya ait 26 ADM 951 plakalı hafif ticari araç, kimliği belirsiz şahıslar tarafından kundaklandı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda şüpheli şahıslar, olay yerine geldikleri otomobilin camından hafif ticari aracın kaput kısmına benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangın büyümeden vatandaşlar tarafından söndürüldü.

"4 gün önce de aracımızı yakmaya çalıştılar"

Geçtiğimiz günlerde de araçlarının kundaklandığını belirten Ayşe Topcu, yaşadıkları tedirginliği dile getirerek, "Pazartesi günü 01.20'de de aynısı oldu. Şimdi de 03.20'de oldu. Komşular gördü. Neden yapıyorlar bilmiyorum. Yapanları da tanımıyoruz. Uykudan kalkıyoruz artık. Aynı arabayla gelip yaktılar. Bizim için bir tehdit. Yarın da evimizi yakabilirler. Neden böyle yapıyorlar anlamadık. Biz gece gündüz uyumadan evin önünde bekçi mi olacağız" dedi.

Olayın ardından hızla uzaklaşarak kayıplara karışan şahısların yakalanması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir 3-sayfa Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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