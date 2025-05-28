Park Halindeki Araç Alev Aldı, Demir Yığınları Kaldı

Park Halindeki Araç Alev Aldı, Demir Yığınları Kaldı
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Park Halindeki Araç Alev Aldı, Demir Yığınları Kaldı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde park halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, geriye sadece demir yığınları kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Park halindeki araç alev topuna döndü, geriye demir yığınları kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde park halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araçtan geriye demir yığınları kaldı.

Yenice Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, K.Y.'ye ait park halindeki 34 SKP 45 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler adeta alev topuna dönen aracı söndürmek için seferber oldu. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken araçtan geriye sadece demir yığınları kaldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN ELGÜN - 3.Sayfa
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