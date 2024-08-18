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Paramotor Kullanarak Eylem Hazırlığı İçerisinde Olan BTÖ Mensubu 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde bulunan Bölücü Terör Örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Şırnak'ın Uludere ilçesinde gerçekleşen operasyonda teröristlerin üzerinden silahlar ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan BTÖ mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde bulunan Bölücü Terör Örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait "AKINCI TİHA" tarafından tespit edildi. Tespit sonrasında teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye Tim ile JÖH Timi, Jandarma Komando Timi ve METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi.

Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden; 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 2 adet M-4 Piyade Tüfeği, 2 adet cep telefonu, 1 adet lazer metre, 2 adet Glock Tabanca, 3 adet şarjör, 6 adet pil bloğu, 1 adet motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde bulunan Bölücü Terör Örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Operasyon Uludere 3-sayfa Şırnak 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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