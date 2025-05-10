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Pamukova'da Firari Hükümlü Yakalandı

Pamukova'da Firari Hükümlü Yakalandı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekipleri, 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan B.A. isimli firari hükümlüyü yakaladı. Operasyon sonrası tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında toplam 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 Mayıs 2025 tarihinde Pamukova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir buçuk yıldır firari durumda olan B.A. (25) isimli şahıs gözaltına alındı. 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile "Hükümlü veya tutuklunun kaçması, bilişim sistemleri veya banka/kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlamak" gibi suçlardan toplam 8 ayrı aranma kaydı bulunan B.A., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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