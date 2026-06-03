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Kauçuk fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Kauçuk fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kauçuk deposunda çıkan yangın büyüyerek gökyüzünü siyah dumanlarla kapladı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gökyüzünü kaplayan kara dumanlar dron ile görüntülenirken, yangının boyutu gözler önüne serildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin kapladığı işletmeden yükselen siyah dumanlar, şehrin tamamından görünür hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevre binalara sıçramasını önlemek için yoğun bir çalışma başlattı.

Kauçuk fabrikasını etkisi altına alan yangın dron ile görüntülendi. Görüntülerde gökyüzünü kaplayan yoğun dumanların şehrin birçok noktasını kapladığı anlar anbean kaydedildi. Ekiplerin depodaki yangına müdahalesi sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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