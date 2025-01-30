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Pamukkale'de İşçileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 4 Ölü, 19 Yaralı

Pamukkale'de İşçileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 4 Ölü, 19 Yaralı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüs, alt geçitte devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün alt geçitte devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede faaliyet gösteren bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis, otoban alt geçit köprüsünden geçerken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan servis minibüsü köprünün duvarına çarparak yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler devrilen servis aracındaki yaralıları çıkarttı.

Kazada ilk belirlemelere göre, içerisinde 25 kişinin bulunduğu servis midibüsünde 4 işçi hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 19 kişi de yaralandı. Olay yerinde bekleyen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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