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Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi öldürüldü

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Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

Gezi eylemleri sırasında elinde pala ile göstericilere saldıran ve bu nedenle 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi'nin yargılandığı fuhuş çetesi davasında, tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

OTOMOBİLİYLE GİDERKEN ÖNÜNÜ KESTİLER

Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu. Çelebiyle gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı.

Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi öldürüldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi'yi ambulansla hastaneye götürdü. Çelebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

Cenk Güner:

Su testisi su yolunda kırılmış. İlahi adalet biraz gecikti ama olsun.

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Ersan ŞEN:

Her yada geç tecelli ediyor adalet

yanıt62
yanıt8
İDO BEY:

Ne boş konuşuyorsun gezi olaylarını desdekliyorsun yani öyle mi ulan ne kadar da vatan haini varmış Bee yazıklar olsun ki bu ülkede nefes alıyorsun sen ve senin gibi düşünenler

yanıt31
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Hakan Celik:

olur olur, toprağı bol bol olsun

yanıt3
yanıt0
Ersan ŞEN:

Ülke bir mikroptan daha kurtulmuş

158
26
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Cevap :

Su testisi su yolunda kırılır misali.

113
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haksız mıyım:

gezi gibi devlete kalkışanlar gün yüzü görmeyecek. can atalay, osman kavala gibi. herkes akıllı olacak. bu devlet 30 kupona alınmadı

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Özkan Bulut:

Allah'ım senin adaletine güveniyor sığınıyoruz

37
0
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Mehmet Ali Demirci:

Ağır abi

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ARSLANOĞLU Hakan:

İstanbul' da çok baltalı, dönerli semt kabadayıları öldürüldü. Geçmiş yıllarda Baltalı Hano 21 erkeği baltayla öldürdü. İstanbul'un ilk kadın kabadayısı olarak seri cinayet hikayesi şehir efsanesi olarak dilden dile dolaştı.

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3
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Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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