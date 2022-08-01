Pakistan'da içinde korgeneralin de bulunduğu helikopter kayboldu

Pakistan ordusu, 12'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Sarfraz Ali'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi taşıyan helikopter ile temasın kesildiğini açıkladı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentindeki sel felaketi sonrası başlatılan yardımları incelemek için bölgeye giden ve ardından Karaçi'ye dönüş için havalanan askeri helikopterden haber alınamıyor. Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, helikopterde 12'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Sarfraz Ali'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi olduğu ve helikopter ile temasın Belucistan'da yer alan Lasbela kenti civarında kesildiği bildirildi. Açıklamada, helikopteri bulmak için arama-kurtarma çalışması başlatıldığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, helikopterin alçaktan uçarken görüldüğünü ve ardından kaybolduğunu ifade ederek, helikopteri gün batımından dakikalar önce gördüklerini aktardı.

Genel Müfettiş Yardımcısı Khuzdar Pervez Imrani yaptığı açıklamada, yerel polis ekiplerinin arama-kurtarma operasyonuna destek verdiğini belirterek, bölgenin dağlık olduğunu aktardı. Arazinin zorluğuna rağmen polis ekiplerinin arama çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Imrani, son 5 saattir ortak arama-kurtarma operasyonunun sürdüğünü açıkladı.

Helikopterin kaybolmasından duyduğu endişeyi dile getiren Başbakan Şehbaz Şerif ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kara Havacılık helikopterinin Belucistan'da kaybolması endişe verici. Bütün millet, bu vatan evlatlarının emniyeti ve geri dönüşü için yüce Allah'a dua ediyor" dedi. - İSLAMABAD