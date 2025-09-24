Özlem Yıldız bıçak altına yattı! Hastane odasından ilk mesaj geldi

Haberler

Sunucu Özlem Yıldız, sağlık sorunları nedeniyle fıtık ameliyatı geçirdi. Sosyal medya hesabından hem süreci hem de duygularını paylaşan Yıldız, aile olarak zorlu günlerden geçtiklerini söyledi. Ameliyat sonrası durumunun iyi olduğunu vurgulayan ünlü isim, "Şimdi iyileşme zamanı" diyerek sevenlerine teşekkür etti.

Ekranların sevilen sunucularından Özlem Yıldız, sağlık sorunları nedeniyle ameliyat masasına yattı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla süreci duyuran Yıldız, takipçilerine sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Ünlü sunucu paylaşımında, "Sağlıkla ilgili aile olarak geçirdiğimiz zorlu sürece bir de aniden benim ameliyatım eklendi. O kadar içten, kalpten mesajlar aldım ki… İnsan böyle zamanlarda daha hassas, duygusal oluyor. Cevap veremediğim tüm iyi dileklere kalpten teşekkür ederim. Şimdi iyileşme zamanı" ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası hastane odasında doktorlarıyla çektirdiği fotoğrafı da paylaşan Yıldız, geçen hafta öğrendiği fıtık ameliyatını geçirdiğini belirterek, "Bu da geçti, bitti" sözleriyle takipçilerine sağlık durumunun iyi olduğunun mesajını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
