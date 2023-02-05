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Özkeçeci, milletvekili adaylığı için görevinden ayrılarak istifa ediyor

3. Sayfa Haberleri

Özkeçeci, milletvekili adaylığı için görevinden ayrılarak istifa ediyor

Gaziantep'te 9 yıldır AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Eyüp Özkeçeci, AK Parti milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Gaziantep'te 9 yıldır AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Eyüp Özkeçeci, AK Parti milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Ak Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılacağını duyurdu. Özkeçeci açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 28 Aralık 2014 yılından bu yana 9 yıldır büyük bir onur ve şerefle yürütmekte olduğum AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı görevimden milletvekilliği aday adaylığı için yarın istifamı açıklayacağım. Değerli teşkilatımı ve kıymetli hemşehrilerimizi yarınki basın toplantımızda aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyarım" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milletvekili Gaziantep AK Parti 3. Sayfa Haberler

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