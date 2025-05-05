Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tören çıkışı Asaldıran Selçuk Tengioğlu'nun saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki kamera görüntüleri ortaya çıktı.

18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM önünde yumruklu saldırıda bulunuldu.

BEYOĞLU'NDA BİR OTELDE KONAKLAMIŞ

Saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, saldırının hemen ardından gözaltına alınırken; şüpheliye ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı.

Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki saldırıdan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.Otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tengioğlu'nun otelde çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar görüldü.

İLK İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

66 yaşındaki Tengioğlu, ilk ifadesinde, "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım." açıklamasında bulunmuştu.