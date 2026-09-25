Haberler

Özgür Özel, 103 kişinin öldüğü 10 Ekim Gar davası için Sıhhiye Adliyesi'ne geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel, 103 kişinin öldüğü 10 Ekim Gar davası için Sıhhiye Adliyesi'ne geldi
Güncelleme:
+36 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özgür Özel, Ankara'da 103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015'teki terör saldırısına ilişkin davanın görüldüğü Sıhhiye Adliyesi'ne geldi. Özel'in, Ankara Garı önünde DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin dava sürecini değerlendirmesi bekleniyor.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da 103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015'teki terör saldırısına ilişkin davanın görüldüğü Sıhhiye Adliyesi'ne geldi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davayla ilgili açıklama yapmak üzere Sıhhiye Adliyesi'ne geldi. Özel'in, adliye önünde dava sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...

Dursun Özbek'e bu görüntü soruldu! Cevabı çok net oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Bakan Gürlek paylaştı! İşte fon soruşturmasında son durum
Eski MASAK başkanları casusluk soruşturmasında ifade verecek! EMİS'te Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulama tespiti

Erdoğan ve bakanlar sistemde sorgulanmış! Log kaydı bile yok
Ünlü oyuncu Susan Sarandon ve 103 kişi New York'ta Netanyahu protestosunda gözaltına alındı

Oscar ödüllü yıldız Netanyahu protestosunda gözaltına alındı
Milyonlarca kişinin bilgilerini satan 'Dragon Hacker' için yolun sonu! 2 kişi yakalandı

Milyonlarca kişinin bilgilerini satan 'Dragon Hacker' için yolun sonu

Emlak ilanlarında yeni dönem! e-Devlet'te sistem değişiyor

Milyonlar soluğu e-Devlet'te alacak! Sistemin kapsamı genişliyor
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması

Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Yöresel dansı izleyen Brezilyalı yıldızlar kendilerini tutamadı

Verilen emeğin karşılığı bu mu? Koca koca adamların yaptığına bakın